Zwolse Zino Chavez in finale De Grote Prijs van Nederland

Snel nieuwe directeur voor Zwolse Theaters

8:05 Theaters De Spiegel en Odeon in Zwolle krijgen nog voor de zomer een nieuwe directeur. Dat verwacht Thecla Bodewes, voorzitter van de Raad van Toezicht. Drie weken geleden besloot Hilko Folkeringa uit eigen beweging te stoppen, omdat er sprake was van 'een mismatch'. Hij was amper een jaar in dienst.