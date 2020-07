Zwolse zomerkermis dit jaar wellicht op parkeerplaats IJsselhallen

De Zwolse Zomerkermis wordt dit jaar wellicht op het parkeerterrein van de IJsselhallen gehouden. Bij de gemeente is een vergunningaanvraag ingediend door een kermisexploitant. ,,Wij gaan in gesprek met de initiatiefnemer over de haalbaarheid van zijn plan", meldt gemeentelijk woordvoerder Karin Obdeijn.

Normaal gesproken organiseert de gemeente Zwolle zelf de jaarlijkse zomerkermis in augustus. Daar is dit jaar een streep door gezet vanwege de coronacrisis. Maar blijkbaar zien een of meerdere kermisexploitanten er brood in om een kermis op te zetten bij de IJsselhallen. Omdat daar nu geen evenementen zijn is de parkeerplaats beschikbaar. Wie de initiatiefnemers zijn wil de gemeente in dit stadium nog niet kwijt. De vergunning is aangevraagd voor de periode van 7 tot en met 16 augustus.

Prestatie

Voorzitter Ype Bosma van ondernemersvereniging CityCentrum is blij met het initiatief. ,,Als dit lukt is het al een prestatie op zich.” Een kermis in de binnenstad is dit jaar geen optie. ,,De openbare ruimte is zo gering dat het niet kan. Die ruimte hebben we bovendien ook hard nodig. Nog steeds staan mensen buiten in rijen te wachten voor de winkels. Dat er geen kermis is dit jaar geeft enorm veel rust, het komt de stad ten goede.”

Als de kermis op het IJsselhallenterrein doorgaat is het volgens Bosma zinvol om goed na te denken over een verbinding met de binnenstad, zodat kermisbezoekers voor of na hun bezoek ook makkelijk in de binnenstad terecht kunnen. ,,Dat hebben we ook gedaan met de evenementen rond Winters Zwolle bij de IJsselhallen."