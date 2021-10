Zwolse ‘zonnepanelen in de vorm van zonnebloemen’ genomineerd voor nationale innovatieprijs

Park Eekhout in Zwolle decor voor tentoon­stel­ling ‘Ogen die Spreken’

11:40 Wie wil weten hoe het is om als Indische Nederlander op te groeien in ons land, moet naar Park Eekhout in Zwolle. Het park staat vol met verhalen over vier generaties Nederlanders en Nederlands-Indië. Langs de wandelpaden staan grote foto’s met quotes. Bij elke foto hoort een achtergrondverhaal over het verleden van mensen door heel Nederland.