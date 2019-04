Zwolse zorgboer gunt internationale collega's kijkje in de keuken

boek Onkruid en molshopen zijn cadeautjes voor de ware tuinavontu­rier

14:04 Tuin vol paardenbloemen? Verwerk ze in de salade. Molshopen? Lach erom. Onkruid? Gratis bodembedekker. Nienke Plantinga en Katja Staring schreven een optimistisch boek over avontuurlijk tuinieren. ,,Met mos is niks mis: altijd groen en je hoeft het niet te maaien.’’