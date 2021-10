Zwolse zorgorganisaties Driezorg en Zonnehuisgroep fuseren: ‘Het moet anders, de ouderenzorg gaat vastlopen’

Dinoland in Zwolle straks omringd door 1000 woningen: ‘De vraag is of dat samengaat’

9 oktober Dinoland houdt de deur open voor een vertrek vanaf de huidige locatie aan de Willemsvaart in Zwolle. Het park ligt in een gebied waar in de toekomst woningen moeten verschijnen, en dus ligt de vraag op tafel of dat samengaat met de aanwezigheid van Dinoland. Maar, zo stelt het park bezoekers gerust: als het überhaupt tot een verhuizing komt, zal dat nog vele jaren duren.