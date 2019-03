Zwolse zorgwethouder Sloots onder vuur om ‘interview’

Huilende berover van bejaarde Janny Bakker uit Zwolle blijft in cel: ‘Ik wil naar m'n kinderen’

5 maart Huilend, snikkend en trillend zat hij dinsdagmiddag in de Zwolse rechtbank. De 33-jarige Claudiu C. die in september de bejaarde Janny Bakker voor haar huis in Zwolle beroofde, smeekte om terugkeer naar zijn vrouw en kinderen in Roemenië. Daar komt niks van in. ,,Wie z’n billen brandt, moet op de blaren zitten.’’