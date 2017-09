Zwolse zusjes op verwoest Sint Maarten zijn veilig

ChristenUnie wil dat Overijssel aanhaakt bij spoorlijn over de grens

12:21 De ChristenUnie in Overijssel wil dat de provincie aanhaakt bij het plan van een spoorverbinding tussen Drenthe en Duitsland. Statenlid Alwin te Rietstap uit Bergentheim wil weten of de gedeputeerde staten daartoe bereid is.