Zwolse zussen op Sint Maarten vrezen plunderingen en José

Geen boete voor gebruik lijmplankje in Zwolse bakkerij

16:10 Ja, hij wist ook wel dat een lijmplankje verboden is. Dat de muis vast blijft plakken aan de kleverige lijm en een gruwelijke dood sterft. Maar ja, hij had een bakkerszaak. En muizen en ander ongedierte in een bakkerij, dat gaat niet samen. En dus zette Zwollenaar Süleyman E. (36) lijmplankjes neer in zijn bakkerszaak in de Zwolse Thomas a Kempisstraat.