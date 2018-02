Zwolse zwager van Carlos wil Expeditie Robinson 2018 winnen

In heel Zwolle hebben zich tot dusver elf mensen aangemeld voor een survival op een tropisch eiland voor het RTL5-programma. Daarmee lijkt Zwolle de 'Robinson-stad' van deze regio te zijn. Vanuit Apeldoorn meldden zich namelijk maar vijf mensen en Deventer heeft slechts drie kandidaten. Maar aanmelden kan nog een paar dagen online gebeuren. Op 26 februari sluit de inschrijving. De voorwaarde is dat kandidaten in een filmpje van maximaal twee minuten al hangend ergens aan vertellen waarom ze mee willen doen. De zeven kandidaten uit het hele land die de meeste online stemmen weten te verzamelen gaan door naar een plek in de castingronde.

Gouden tips

Rotte eieren

De Zwollenaar, die in het dagelijks leven een kantoorbaan bij ING heeft, verwacht vooral baat te hebben bij zijn ervaring met waterpolo bij Swol 1894. ,,Zwemmen is in de laatste jaargang niet zo bij de opdrachten voorbij gekomen, maar als dat nu wel zo is, dan ligt daar mijn kracht. Door het gooien met ballen heb ik ook het voordeel van kracht in mijn armen. De honger op het eiland vrees ik niet. Daar heb je de eerste dagen last van, maar daarna went het. En als het om een maal met rotte eieren gaat of vieze beesten, geen punt, ik eet alles op!"