ZZP'er zonder kerstpakket? Zwolse coöperatie biedt uitkomst

Vier jaar geleden verloor ik mijn vaste dienstverband van vijftien jaar inclusief maandsalaris, vakantiegeld en kerstpakket. Dat laatste is pijnlijker dan ik had gedacht. Dat bleek weer eens toen mijn vriendelijke buurman aanbelde met een doos in zijn handen. "Kerstpakket denk ik. Je was niet thuis, ik heb het aangenomen." Mijn hart sloeg over.

De doos kwam echter van Zalando en bevatte twee paar dameslaarsjes. Verkeerd bezorgd.

Met prikkende ogen scrolde ik door Facebook. Op zoek naar andermans ellende die mijn pijn verzachtte. Een operatie of overleden huisdier, bijvoorbeeld.

Onder het kopje 'Zelfstandige Zonder (kerst)Pakket' las ik een oproep van Creatieve Coöperatie Zwolle waarin ZZP'ers werden opgeroepen om kerstpakketten voor elkaar te maken. Dit had ik zó nodig...

Ik vond marmelade, uiencompote en iets ondefinieerbaar in potjes waarvan de houdbaarheidsdatum nog lang niet was verstreken. Daarna moest ik een professionele hulplijn inschakelen.

'Algemeen houden'

Ernst Schuttelaar, wiens familiebedrijf sinds mensenheugenis kerstpakketten samenstelt: "Als je de ontvanger niet kent, moet je het algemeen houden. Misschien nadenken over wat je zelf graag wilt hebben. Kipragout en bladerdeegbakjes? Haha, dat kan echt niet meer."

Ernst legde verder uit dat pakketten variëren van twintig tot duizend euro en dat ik met 35 euro wel goed zat. Hij adviseerde er twee non-food-items en dertien food-items in te doen. "Let daarbij op variatie en verhoudingen. Wat aankleding betreft: besteed er aandacht aan. Stop er liefde in. Nou, succes!"

Appelkaneelgeurkaars

Ik kocht een appelkaneelgeurkaars, USB-stick, vuurwerksterretje in de vorm van '2018', flesje wijn, vruchtensap, spijsbroodje, crackers, chocoladepinda's, speciale thee en een kraslot voor een All You Need is Love-scooter. Op een kaartje bedankte ik mijn onbekende ZZP-collega voor een productief jaar en ik liet mijn jongste dochter kiezen: naar bed of dit pakket leuk inpakken.

Trots overhandigde ik mijn kerstpakket aan Nynke van der Wal, directrice van de Coöperatie. Ze knikte goedkeurend en beantwoordde mijn meest prangende vraag. "Morgen wordt jouw kerstpakket bezorgd." Ze lachte bij het woord kipragout.

Gele strik

Terwijl Stentor-collega's met kerstpakketpuntenpasjes internet afstruinden, wipte ik tot half twee op mijn stoel. Toen kwam het verlossende bericht. 'Pakketje voor meneer Regterschot'. Het betrof een roze doos met gele strik waarvan de inhoud voldeed aan de Schuttelaarcriteria, maar dan in bio-vorm. Ik bedoel: 'Pindakaas met stukken rozijn' is geen kipragout, toch? En 'Gluten Free Black Sesame Rice Crackers' is geen familie van bladerdeeg.

Maar serieus, lieve Judith en Olaf van Franckfood: duizendmaal dank voor het allermooiste kerstpakket ooit.